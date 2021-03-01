Сегодня в Украине ожидается мокрый снег и дождь: карта погоды

Сегодня в Украине ожидается мокрый снег, от 0 до +10 градусов. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.

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Теплее всего 1 марта будет в Крыму – до +11 градусов, в Одесской и Николаевской области до +10, в Закарпатской и Херсонской до +9, в Черновицкой, Винницкой и Запорожской – до +7.

Холоднее всего будет в Волынской области – до +3 градусов, в остальных областях воздух прогреется до +4..+6 градусов.

В западных и центральных областях ожидается мокрый снег и дождь.

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Денис Юдин

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