Сегодня в Украине ожидается мокрый снег и дождь: карта погоды
01.03.2021, 09:13
Иллюстративное фото - Depositphotos.com
Сегодня в Украине ожидается мокрый снег, от 0 до +10 градусов. Об этом говорят данные, опубликованные на сайте Укргидрометцентра.
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Теплее всего 1 марта будет в Крыму – до +11 градусов, в Одесской и Николаевской области до +10, в Закарпатской и Херсонской до +9, в Черновицкой, Винницкой и Запорожской – до +7.
Холоднее всего будет в Волынской области – до +3 градусов, в остальных областях воздух прогреется до +4..+6 градусов.
В западных и центральных областях ожидается мокрый снег и дождь.
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