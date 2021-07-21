Сегодня в Украине похолодает и пройдут сильные дожди – Укргидрометцентр
21.07.2021, 08:42
Иллюстративное фото: freepik.com
В Украине сегодня, 21 июля 2021 года, ожидаются сильные дожди и грозы. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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На западе и в центре страны сегодня днем +21..+25 градусов, на юге и востоке до +34.
Сильные дожди ожидаются в центральных областях и Днепропетровской области, значительные осадки и порывы ветра – по всей территории Украины. Грозы прогнозируют по всей Украине, кроме восточных областей и Крыма.
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