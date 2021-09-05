Сегодня в Украине прохладно и солнечно: карта погоды

Сегодня по всей Украине будет солнечно и прохладно. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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На западе, в центре и на востоке Украины +15..+18, в Закарпатской области +20..+22, в Черниговской и Сумской областях +13..+15. На юге +18..+21. Ночью холоднее всего в Черниговской и Сумской областях: до +3..+5, теплее всего в Крыму: +11..+13.

Дожди не ожидаются на всей территории Украины. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Денис Юдин

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