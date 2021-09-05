Сегодня в Украине прохладно и солнечно: карта погоды
05.09.2021, 09:45
Фото: LIGA.net
Сегодня по всей Украине будет солнечно и прохладно. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
На западе, в центре и на востоке Украины +15..+18, в Закарпатской области +20..+22, в Черниговской и Сумской областях +13..+15. На юге +18..+21. Ночью холоднее всего в Черниговской и Сумской областях: до +3..+5, теплее всего в Крыму: +11..+13.
Дожди не ожидаются на всей территории Украины. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Читайте также: В этом году первый снег в Украине может выпасть уже в октябре – метеоролог
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев • LIGA.net
Юрист международное/корпоративное правоРазместить вакансию
Киев • 4B
Последние новости
Комментарии