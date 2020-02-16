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Сегодня в Украине сухо, безветренно и тепло

Сегодня в Украине сухо, безветренно и тепло - Фото
Погода (фото - pixabay.com)
16.02.2020, 07:28

В Киеве +5...+6 градусов

16 февраля в Украине без осадков и тепло. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.

Циклон с центром в Исландией принесет ураганные ветры завтра на Великобританию, страны Скандинавии и охватит значительную часть Европы. В Украину придут ветер и осадки - встанет на защиту антициклоническая полоса, полоса высокого атмосферного давления. Соответственно, в воскресенье в Украине ситуация ожидается благоприятной.

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Иллюстрация: Гидрометцентр

Осадков не будет, сильного ветра не будет, а будет теплая погода. В течение 16 февраля ожидается + 4 ...+ 9 градусов, немного свежее в восточных областях, + 2 ...+ 4 градуса.

В Киеве в воскресенье сухо, +5...+6 градусов.

Завтра ощутимо усилится ветер.

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