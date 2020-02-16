Сегодня в Украине сухо, безветренно и тепло

16 февраля в Украине без осадков и тепло. Об этом синоптик Наталья Диденко написала в Facebook.
Циклон с центром в Исландией принесет ураганные ветры завтра на Великобританию, страны Скандинавии и охватит значительную часть Европы. В Украину придут ветер и осадки - встанет на защиту антициклоническая полоса, полоса высокого атмосферного давления. Соответственно, в воскресенье в Украине ситуация ожидается благоприятной.
Нажмите для увеличения
Иллюстрация: Гидрометцентр
Осадков не будет, сильного ветра не будет, а будет теплая погода. В течение 16 февраля ожидается + 4 ...+ 9 градусов, немного свежее в восточных областях, + 2 ...+ 4 градуса.
В Киеве в воскресенье сухо, +5...+6 градусов.
Завтра ощутимо усилится ветер.
Читайте также: Течения океанов усиливаются, это может влиять на климат - ученые