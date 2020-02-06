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Течения океанов усиливаются, это может влиять на климат - ученые

Течения океанов усиливаются, это может влиять на климат - ученые - Фото
Океан (фото - Pixabay) Фото: Pixabay
06.02.2020, 16:08

Специалисты считают, что на рост энергии течений может влиять стабильное усиление ветров

Энергия океанских течений вырастает на 15% каждые 10 лет. Об этом говорится в исследовании международной группы климатологов во главе с Шицзянем Ху (Shijian Hu) из Академии наук Китая, передает Naked Science.

Ученые говорят, что сильные течения переносят массы теплых вод к умеренным и полярным широтам, а также перемешивают глубинные воды, изменяя температурный режим океанов.

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Специалисты предупреждают: теплая вода хуже удерживает углекислый газ – это может снизить его поглощение из атмосферы. Помимо того, в ней содержится меньше кислорода, что вредит морским жителям.

Среди причин усиления течений специалисты называют стабильный рост силы ветров, который может происходить из-за изменений климата.

Под влиянием же ветров энергию набирают и океанические течения, которые оказывают влияние на климат, замыкая, таким образом, цикл.

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