Течения океанов усиливаются, это может влиять на климат - ученые

Энергия океанских течений вырастает на 15% каждые 10 лет. Об этом говорится в исследовании международной группы климатологов во главе с Шицзянем Ху (Shijian Hu) из Академии наук Китая, передает Naked Science.
Ученые говорят, что сильные течения переносят массы теплых вод к умеренным и полярным широтам, а также перемешивают глубинные воды, изменяя температурный режим океанов.
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Специалисты предупреждают: теплая вода хуже удерживает углекислый газ – это может снизить его поглощение из атмосферы. Помимо того, в ней содержится меньше кислорода, что вредит морским жителям.
Среди причин усиления течений специалисты называют стабильный рост силы ветров, который может происходить из-за изменений климата.
Под влиянием же ветров энергию набирают и океанические течения, которые оказывают влияние на климат, замыкая, таким образом, цикл.
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