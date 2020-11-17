Сегодня вечером в Киеве пройдет мокрый снег – продлится до завтрашнего утра
17.11.2020, 12:30
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА
В столице ожидается гололедица на дорогах и тротуарах
Вечером 17 ноября в столице ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября. Об этом сообщает Киевавтодор со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
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Снег будет идти при температуре от + 1°C до -2°C. Сообщается, что работники дорожных служб начали обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами во избежание гололеда.
Киевавтодор отмечает, что для ликвидации последствий непогоды у них есть 544 единицы специальной техники.
- В течение суток 17 ноября на западе и юге ожидается дождь, в центре – мокрый снег с дождем, на востоке – снег.
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