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Сегодня вечером в Киеве пройдет мокрый снег – продлится до завтрашнего утра

17.11.2020, 12:30
Сегодня вечером в Киеве пройдет мокрый снег – продлится до завтрашнего утра - Фото
Иллюстративное фото: Сергей Долженко/ЕРА

В столице ожидается гололедица на дорогах и тротуарах

Вечером 17 ноября в столице ожидается мокрый снег, который продлится до утра 18 ноября. Об этом сообщает Киевавтодор со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

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Снег будет идти при температуре от + 1°C до -2°C. Сообщается, что работники дорожных служб начали обрабатывать дороги и тротуары посыпочными материалами во избежание гололеда. 

Киевавтодор отмечает, что для ликвидации последствий непогоды у них есть 544 единицы специальной техники.

  • В течение суток 17 ноября на западе и юге ожидается дождь, в центре – мокрый снег с дождем, на востоке – снег.

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Станислав Стороженко
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