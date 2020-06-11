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Шесть вузов Украины в новом рейтинге QS: кто на какой позиции – список

Шесть вузов Украины в новом рейтинге QS: кто на какой позиции – список - Фото
Иллюстративное фото (pixabay.com)
11.06.2020, 12:51

Шесть украинских университетов попали в топ-1000 в мире

Шесть украинских вузов из Харькова, Киева, Львова и Сум вошли в список лучших в мире: выше всех - Харьковский нацуниверситет им. Каразина. Об этом свидетельствуют данные рейтинга QS World University Rankings 2021.

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Университет Каразина, по сравнению с прошлым рейтингом, поднялся на 14 ступенек и попал в топ-500, оказавшись на 477 месте. Киевский нацуниверситет им. Шевченко за год опустился на 60 позиций и делит с другими вузами 601-650 места.

Харьковская политехника осталась на прежнем месте среди 651-700 мест. Еще два вуза - КПИ им. Сикорского и Сумской госуниверситет - также не поменяли позиции и остались на 701-750 местах.

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Ухудшились показатели Львовской политехники: в прошлом году создатели рейтинга разместили этот вуз на 751-800 местах, в новом университет - среди 800-1000 мест.

Лучшим вузом мира вот уже девять лет подряд называют Массачусетский технологический институт. В топ-10 также вошли Стэнфорд, Гарвард, Калифорнийский технологический институт, Оксфорд, Швейцарский технологический университет, Кембридж, Имперский колледж Лондона, Чикагский университет и Университетский колледж Лондона.

Рейтинг составляет компания QS Quacquarelli Symonds - крупнейший поставщик аналитических услуг в глобальном секторе высшего образованияОценивали учебные заведения по шести показателям: репутации вуза в академической среде, цитированию научных публикаций, соотношению преподавателей и студентов, соотношению местных и иностранных студентов, оценке вуза от выпускников и работодателей.

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Наталия Софиенко
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