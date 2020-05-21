В Минобразования объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре

В сентябре, когда начнется следующий учебный год, школьники смогут получить корректирующее обучение. Об этом в интервью программы Сніданок з 1+1 телеканала 1+1 сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.
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"Учителя смогут выяснить, как школьники изучили тот материал, который был на карантине. Здесь будет исключительно индивидуальный подход: кому-то надо пройти тот или иной материал, а кому-то - нет. Это будет делать каждый класс, каждый предмет - индивидуально. Сроки мы регламентировать не будем. Но на это время будет предусмотрено в сентябре",- отметила Мадзий.
Она уточнила, что Минобразования сейчас готовит рекомендации, которые до конца июня будут направлены в учреждения общего среднего образования.
"Для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего учебного года", - добавила Мандзий.
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