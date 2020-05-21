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В Минобразования объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре

В Минобразования объяснили, как школьники начнут обучение в сентябре - Фото
Любомира Мандзий (Фото: пресс-служба МОН)
21.05.2020, 12:37

И.о. министра образования Любомира Мандзий отметила, что в корректирующем обучении учителя будут использовать индивидуальный подход

В сентябре, когда начнется следующий учебный год, школьники смогут получить корректирующее обучение. Об этом в интервью программы Сніданок з 1+1 телеканала 1+1 сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий.

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"Учителя смогут выяснить, как школьники изучили тот материал, который был на карантине. Здесь будет исключительно индивидуальный подход: кому-то надо пройти тот или иной материал, а кому-то - нет. Это будет делать каждый класс, каждый предмет - индивидуально. Сроки мы регламентировать не будем. Но на это время будет предусмотрено в сентябре",- отметила Мадзий.

Она уточнила, что Минобразования сейчас готовит рекомендации, которые до конца июня будут направлены в учреждения общего среднего образования.

"Для того, чтобы учителя могли планировать структуру следующего учебного года", - добавила Мандзий.

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  • 6 апреля стартовала "Всеукраинская школа онлайн" для учащихся 5-11 классов. Уроки транслируют с понедельника по пятницу на украинских телеканалах и ресурсах Министерства образования и науки на YouTube. После ряда ошибок учителей во время видеоуроков проект подвергся критике в социальных сетях.

Читайте также: Минобразования: К проверке видеоуроков присоединятся независимые эксперты

Арина Толина
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