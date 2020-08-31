Школы смогут определять время каникул самостоятельно
По словам и.о. главы Минобразования, школам рекомендуется наладить собственный гибкий образовательный процесс
Школы смогут решать самостоятельно, когда устраивать ученикам каникулы, учитывая текущую эпидемическую ситуацию, заявил на онлайн-брифинге и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.
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По словам Шкарлета, школам надо вспомнить о своем автономном праве организовывать учебный процесс так, как они считают нужным.
"Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации", — отметил чиновник.
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