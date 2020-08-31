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Школы смогут определять время каникул самостоятельно

31.08.2020, 16:53
Школы смогут определять время каникул самостоятельно - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

По словам и.о. главы Минобразования, школам рекомендуется наладить собственный гибкий образовательный процесс

Школы смогут решать самостоятельно, когда устраивать ученикам каникулы, учитывая текущую эпидемическую ситуацию, заявил на онлайн-брифинге и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

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По словам Шкарлета, школам надо вспомнить о своем автономном праве организовывать учебный процесс так, как они считают нужным.

"Руководителям учебных заведений рекомендовано ввести гибкую структуру образовательного процесса. При этом, нужно предусмотреть возможность внесения изменений в сроки каникул, начала и завершения учебных семестров с учетом эпидситуации", — отметил чиновник.

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Дарья Мостовая
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