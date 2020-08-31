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Коронавирус. В Ивано-Франковске продлили каникулы в школах

31.08.2020, 12:55
Коронавирус. В Ивано-Франковске продлили каникулы в школах - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента

Мэр Ивано-Франковская Марцинкив не согласен с тем, что город отнесли в красную карантинную зону

Власти Ивано-Франковска решили не переводить школы на дистанционное обучение связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, а на две недели продлили школьные каникулы. Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

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"Мы вводим каникулы для детей на две недели. НЕ дистанционное обучение, а именно каникулы. Надеюсь, что правительство в дальнейшем будет руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально",   написал он.

Мэр признал, что "вирус есть, есть больные - и это факт". Но он не согласен с отнесением города в красную карантинную зону. Марцинкив написал, что городские власти не намерены останавливать работу общественного транспорта, а также планируют обжаловать постановление правительства о карантине в суде.

  • С сегодняшнего дня в Украине действуют новые карантинные зоны. Ивано-Франковск попал в самую жесткую - красную. В ней запрещено посещение образовательных заведений, работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Сегодня в Ивано-Франковске начались протесты из-за определения города в красную зону.
  • Министр здравоохранения Максим Степанов не единожды заявлял, что в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста. Главный санврач Виктор Ляшко заверял, что манипулировать показателями заболеваемости невозможно.

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Марк Сировой
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