Коронавирус. В Ивано-Франковске продлили каникулы в школах

Мэр Ивано-Франковская Марцинкив не согласен с тем, что город отнесли в красную карантинную зону

Власти Ивано-Франковска решили не переводить школы на дистанционное обучение связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, а на две недели продлили школьные каникулы. Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.

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"Мы вводим каникулы для детей на две недели. НЕ дистанционное обучение, а именно каникулы. Надеюсь, что правительство в дальнейшем будет руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально", — написал он.

Мэр признал, что "вирус есть, есть больные - и это факт". Но он не согласен с отнесением города в красную карантинную зону. Марцинкив написал, что городские власти не намерены останавливать работу общественного транспорта, а также планируют обжаловать постановление правительства о карантине в суде.

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Марк Сировой

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