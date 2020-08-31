Коронавирус. В Ивано-Франковске продлили каникулы в школах
Мэр Ивано-Франковская Марцинкив не согласен с тем, что город отнесли в красную карантинную зону
Власти Ивано-Франковска решили не переводить школы на дистанционное обучение связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, а на две недели продлили школьные каникулы. Об этом сообщил в Facebook мэр города Руслан Марцинкив.
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"Мы вводим каникулы для детей на две недели. НЕ дистанционное обучение, а именно каникулы. Надеюсь, что правительство в дальнейшем будет руководствоваться здравым смыслом и наши дети смогут учиться нормально", — написал он.
Мэр признал, что "вирус есть, есть больные - и это факт". Но он не согласен с отнесением города в красную карантинную зону. Марцинкив написал, что городские власти не намерены останавливать работу общественного транспорта, а также планируют обжаловать постановление правительства о карантине в суде.
- С сегодняшнего дня в Украине действуют новые карантинные зоны. Ивано-Франковск попал в самую жесткую - красную. В ней запрещено посещение образовательных заведений, работа общественного транспорта, ТРЦ, кафе и ресторанов. Сегодня в Ивано-Франковске начались протесты из-за определения города в красную зону.
- Министр здравоохранения Максим Степанов не единожды заявлял, что в разделении Украины на зоны карантина нет политического подтекста. Главный санврач Виктор Ляшко заверял, что манипулировать показателями заболеваемости невозможно.
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