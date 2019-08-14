Шквалы и град: объявлено штормовое предупреждение – погода, карта

Штормовое предупреждение (фото - pixabay.com)

По данным Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из центральной Европы на западе, севере и в Винницкой области сегодня ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В течение суток 14 августа на западе страны - значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с. В западных областях снижение дневной температуры до +20, +25 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"На западе ощутимо похолодает, в течение дня предполагается + 19 + 24 градуса, однако на Тернопольщине, Хмельнитчине и в Черновицкой области будет выше + 26, + 29 градусов. Ослабнет жара в северных областях Украины, там ожидается + 28 градусов", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что атмосферный фронт связан с локальным циклоном Zorro.

"Значительная же часть территории будет принадлежать сухой малооблачной погоде, которую обеспечит восточный антициклон Andrea. В Киеве будет еще жарко, в течение дня около +30 градусов. Существенный дождь маловероятен", - сказала Диденко.

15 августа в Киеве ожидается существенное понижение температуры воздуха до +23, +24 градусов.