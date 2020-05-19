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Шмыгаль рассказал, как Кабмин ослабит карантин в среду

Шмыгаль рассказал, как Кабмин ослабит карантин в среду - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)
19.05.2020, 10:22

Премьер-министр Денис Шмыгаль уточнил, что правительство рассмотрит возможность возобновления работы детских садов и метрополитена с 25 мая

20 мая состоится заседание Кабинета министров, на котором примут решение об ослаблении карантина с 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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По словам Шмыгаля, завтра будет рассмотрено решение о возобновлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более одного человека на 10 кв.м.).

Также Кабмин рассмотрит возможность возобновления работы детсадов и метрополитена с 25 мая, если позволит эпидемическая ситуация: "В этом мы будем работать совместно с местной властью". 

  • Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичные власти будут готовы открыть метро с 25 мая, если разрешит Кабмин.

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Владислав Сердюк
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