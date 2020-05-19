Шмыгаль рассказал, как Кабмин ослабит карантин в среду

Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

20 мая состоится заседание Кабинета министров, на котором примут решение об ослаблении карантина с 22 мая. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

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По словам Шмыгаля, завтра будет рассмотрено решение о возобновлении с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, гостиниц (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведение спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведения церковной службы (не более одного человека на 10 кв.м.).

Также Кабмин рассмотрит возможность возобновления работы детсадов и метрополитена с 25 мая, если позволит эпидемическая ситуация: "В этом мы будем работать совместно с местной властью".

Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил , что столичные власти будут готовы открыть метро с 25 мая, если разрешит Кабмин.

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