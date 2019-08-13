Штормовое предупреждение: где и когда ухудшится погода - карта

Дождь (фото - depositphotos.com)

По данным Укргидрометцентра, в связи с перемещением активного атмосферного фронта из центральной Европы на западе, севере и Винницкой области 13-14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Днем 13 августа и будет в течение суток 14 августа на западе страны - значительные дожди, в отдельных районах шквалы 25-28 м/с. 14 августа в западных областях снижение дневной температуры до +20, +25 градусов (на 5-10 градусов)", - отмечается в сообщении.

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что грозовые дожди пройдут во вторник в зоне атмосферного фронта на западе, вечером на севере Украины и также Винницкой области.

Фото: meteo.gov.ua

"Температурные контрасты - значительные, жара наберет обороты, поэтому в отдельных районах дожди могут переходить в сильные ливни и даже сопровождаться шквалом. На остальной территории Украины - юг, восток, большая часть центра - будет сухо и солнечно", - отметила Диденко.

По ее словам, в Киеве 13 августа, во вторник, ожидается жаркая погода. Температура воздуха в течение дня + 31, + 34 градуса, дождь с грозой возможен во второй половине дня или вечером.

14 августа жара в западных областях начнется существенное понижение температуры воздуха. "В дальнейшем похолодание постепенно будет распространяться по всей Украине. Дольше продержатся восток, юг и центральные области, ближе к востоку - там жара ослабеет только в конце недели, в субботу-воскресенье", - добавила Диденко.