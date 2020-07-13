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Штормовое предупреждение. Грозы, град и шквалы: где резко ухудшится погода

13.07.2020, 09:19
Штормовое предупреждение. Грозы, град и шквалы: где резко ухудшится погода - Фото
Иллюстративное фото: needpix.com

Сегодня похолодает на западе, севере и в центре страны

По данным Укргидрометцентра, 13 июля в Украине, кроме западных областей, ожидаются грозы, в восточной части - местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м /с. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Синоптик Наталья Диденко уточнила, что похолодает на западе, севере и в большинстве центральных областей до + 12, + 20 градусов.

На остальной территории сохранится жаркая погода. В Киеве – местами дождь, днем +18,  + 20 градусов.

Карта погоды на 13 июля

  • В этом году июль будет на один-два градуса жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы

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Арина Толина
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