Штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта
По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится на западе, севере и центре страны
По данным Укргидрометцентра, 11 августа днем в северных, западных и центральных областях грозы (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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По Киевской области 11 августа днем - грозы (уровень опасности, желтый), дожди.
Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 11 августа в Украине ожидается теплая погода, до + 25 + 30 градусов.
Ветер северного направления, 3-8 м/c.
В Киеве ожидается до +28 градусов, в среду и в течение недели похолодает до + 21, + 24 градусов. Во вторник в столице возможен периодически дождь с грозой.
В Украине похолодает до + 20, + 25 градусов, лишь в южной части, на юго-востоке и центральных областях теплее +26, + 30 градусов.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
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