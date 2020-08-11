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Штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта

11.08.2020, 11:13
Штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где ухудшится погода: карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится на западе, севере и центре страны

По данным Укргидрометцентра, 11 августа днем ​​в северных, западных и центральных областях грозы (I уровень опасности, желтый). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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По Киевской области 11 августа  днем - ​​грозы (уровень опасности, желтый), дожди.

Карта погоды на 11 августа

Синоптик Наталья Диденко уточнила, что 11 августа в Украине ожидается теплая погода, до + 25 + 30 градусов.

Ветер северного направления, 3-8 м/c.

В Киеве ожидается до +28 градусов, в среду и в течение недели похолодает до + 21, + 24 градусов. Во вторник в столице возможен периодически дождь с грозой.

В Украине похолодает до + 20, + 25 градусов, лишь в южной части, на юго-востоке и центральных областях теплее +26, + 30 градусов.

 

Арина Толина
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