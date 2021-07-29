Штормовое предупреждение. В Украине до +35, где будут грозы, шквалы и град: карта погоды

Сегодня, 29 июля, в Украине до +35 градусов жары, ожидаются грозы, шквалы и град. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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На западе Украины сегодня +26..+29, в центральных областях – +28..+31, на востоке и в Крыму +30..+32, на юге +32..+35.





Во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Крыма, ожидаются дожди и грозы.

Грозы со шквальным ветром и градом ожидаются на западе Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.

Синоптики предупреждают о потенциально небезопасных погодных условиях.

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Денис Юдин

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