Штормовое предупреждение. В Украине до +35, где будут грозы, шквалы и град: карта погоды
29.07.2021, 08:56
Погода (фото - pixabay.com)
Сегодня, 29 июля, в Украине до +35 градусов жары, ожидаются грозы, шквалы и град. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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На западе Украины сегодня +26..+29, в центральных областях – +28..+31, на востоке и в Крыму +30..+32, на юге +32..+35.
Во всех областях, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской и Крыма, ожидаются дожди и грозы.
Грозы со шквальным ветром и градом ожидаются на западе Украины, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
Синоптики предупреждают о потенциально небезопасных погодных условиях.
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