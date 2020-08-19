Штормовое предупреждение. В Украину идет локальный циклон Ingrid: погода, карта

Над западной частью Украины - локальный циклон Ingrid, ожидаются сильные дожди и шквалы

По информации УкрГидрометцентра, 19 августа в западных областях грозы, днем в Карпатах и на Закарпатье - значительные дожди (I уровень опасности). Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"Над западной частью Украины расположится локальный циклон Ingrid и принесет грозовые дожди, при грозах возможны шквалистое усиление ветра. На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду", - отметила синоптик Наталья Диденко.

Ветер южный, умеренный.

Температура воздуха остается высокой, + 27, + 32 градуса, в западных областях, особенно в Прикарпатье, ожидается + 21, + 25 градусов.

В Киеве - солнечно сухо и жарко, около +30 градусов.

"Ослабление жары и периодические локальные дожди вероятны в Киеве в пятницу, 21 августа", - уточнила Диденко.

Она добавила, что по предварительному прогнозу на День независимости в большинстве областей будет преимущественно сухо и жарко, + 27, + 32 градуса, лишь в западных областях пройдут грозовые дожди и будет + 22 + 27 градусов.

27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август .

Арина Толина

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