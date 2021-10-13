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Сильные дожди сегодня, без осадков на выходных: прогноз погоды

Цей матеріал також доступний українською
13.10.2021, 08:02
Сильные дожди сегодня, без осадков на выходных: прогноз погоды - Фото
Иллюстративное фото: Роман Пилипей/ЕРА

Сегодня в Украине ожидаются дожди, на выходных – до +17 на юге страны и без дождей. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 13 октября, на западе Украины +8..+12, в центральных областях +9..+12, в Полтавской и Харьковской областях до +13, в Донецкой и Луганской – +15..+17 градусов. На юге от +10..+12 в Одесской области до +15..+17 в Херсонской и Крыму. Дожди и сильные дожди пройдут в центральных, восточных и южных областях, незначительные осадки ожидаются в Закарпатской области.

Сильные дожди сегодня, без осадков на выходных: прогноз погоды

В четверг, 14 октября, на западе +9..+12, в центральных областях +9..+13, на востоке и юге до +16. Дождей не ожидается.

Сильные дожди сегодня, без осадков на выходных: прогноз погоды

В пятницу, 15 октября, в западных, центральных областях и в Харьковской, Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях +9..+13, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и в Крыму +13..+16 градусов. Дожди не прогнозируют.

Сильные дожди сегодня, без осадков на выходных: прогноз погоды

В субботу, 16 октября, и в воскресенье, 17 октября, на западе +9..+12, в центре +10..+14, на востоке и на юге +13..+16. Осадки не ожидаются.

Сильные дожди сегодня, без осадков на выходных: прогноз погоды

Сильные дожди сегодня, без осадков на выходных: прогноз погоды

  • На сегодня, 13 октября, в ряде областей объявлено штормовое предупреждение.

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Денис Юдин
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