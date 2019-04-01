Сильный ветер и похолодание: какой будет погода - карта

Фото: depositphotos.com

1 апреля на западе и севере похолодает до + 8, + 12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, на юге, востоке и в большинстве центра еще побудет теплая погода.

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"Осадки маловероятны, солнышко. Но в результате давления холодного воздуха с севера усилится ветер", - уточнила синоптик.

В Киеве температура воздуха снизится и составит около +10 градусов. "Осадков не будет, но будет сильный ветер", - добавила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.