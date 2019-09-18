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Как украинцы относятся к идее "SIM-карта по паспорту": опрос

Как украинцы относятся к идее "SIM-карта по паспорту": опрос - Фото
SIM-карты (Фото: pixabay)
18.09.2019, 13:25

Готовы сообщать свои личные данные при покупке услуг мобильной связи только 32%

Законопроект о продаже SIM-карт по паспорту не пользуется поддержкой украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром Разумкова.

Поддержали законопроект, уже отозванный из Верховной Рады, только 32% опрошенных. Против высказались 45,7%, 13,7% все равно, а 8,6% затруднились с ответом.

Исследование проводилось социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Теоретическая ошибка не превышает 2,3%.

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