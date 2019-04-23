Синоптик рассказала, какой будет погода на Пасху: карта

В ночь на воскресенье, 28 апреля, дожди и местами грозы пройдут в западных областях Украины. Днем на западе тоже будут периодически дожди. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
Она подчеркнула, что этот прогноз – предварительный, возможны изменения.
Облачность ожидается на Пасху в Житомирской, Винницкой и Киевской области.
В западных областях похолодает на выходных на 3-6 градусов. На остальной территории в воскресенье будет теплая погода.
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Карта: Укргидрометцентр
Ранее сообщалось, что сегодня в Украине без осадков, на западе - сильный ветер. Антициклон Leonore сделает погоду в Украине солнечной. Температура воздуха в течение вторника составит + 12, + 17 градусов.