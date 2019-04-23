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23.04.2019, 08:42

В Украину идет антициклон Leonore: какой будет погода - карта

В Украину идет антициклон Leonore: какой будет погода - карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогноза Укргидрометцентра, ночные заморозки отступают на большинстве территории страны

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Сегодня, 23 апреля, в Украине будет без осадков, на западе - сильный ветер. Об этом сообщила синоптик наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон Leonore сделает погоду в Украине солнечной. Температура воздуха в течение вторника составит + 12, + 17 градусов", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам,  23 апреля на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

"Заморозки отступают", - уточнила Диденко.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16 + 18 градусов.

"На Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать +20 градусов", - уточнила Диденко.

Спасатели предупреждали о сильных порывах ветра в западных областях Украины 23 апреля.

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Теги: Наталья Диденко, погода, заморозки, антициклон
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