В Украину идет антициклон Leonore: какой будет погода - карта

Фото: pixabay.com

Сегодня, 23 апреля, в Украине будет без осадков, на западе - сильный ветер. Об этом сообщила синоптик наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон Leonore сделает погоду в Украине солнечной. Температура воздуха в течение вторника составит + 12, + 17 градусов", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, 23 апреля на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.

"Заморозки отступают", - уточнила Диденко.

В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16 + 18 градусов.

"На Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать +20 градусов", - уточнила Диденко.

Спасатели предупреждали о сильных порывах ветра в западных областях Украины 23 апреля.