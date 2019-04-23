В Украину идет антициклон Leonore: какой будет погода - карта

Сегодня, 23 апреля, в Украине будет без осадков, на западе - сильный ветер. Об этом сообщила синоптик наталья Диденко у себя в Facebook.
"Антициклон Leonore сделает погоду в Украине солнечной. Температура воздуха в течение вторника составит + 12, + 17 градусов", - отметила Диденко.
Фото: meteo.gov.ua
По ее словам, 23 апреля на западе Украины южный и юго-восточный ветер будет сильным, до штормовых значений.
"Заморозки отступают", - уточнила Диденко.
В Киеве 23 апреля ожидается солнечная теплая погода с температурой воздуха + 16 + 18 градусов.
"На Страстной неделе тепло в Украине будет набирать обороты, столбики термометров будут достигать и превышать +20 градусов", - уточнила Диденко.
Спасатели предупреждали о сильных порывах ветра в западных областях Украины 23 апреля.