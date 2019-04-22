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22.04.2019, 17:37

В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение - Фото
Фото: Pixabay

Предупреждение касается жителей западных областей

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Спасатели предупреждают о сильных порывах ветра в западных областях Украины завтра, 23 апреля. Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). 

"По данным Укргидрометцентра, 23 апреля в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (и уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.

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Ранее сегодня, 22 апреля, сообщалось, что, по прогнозам Укргидрометцентра, на этой неделе ожидается потепление на территории Украины.

19 апреля синоптик Наталья Диденко говорила, что в начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди.

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Теги: ветер, погода, ГСЧС, Укргидрометцентр, штормовое предупреждение
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