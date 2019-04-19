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19.04.2019, 08:55

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта

Синоптики рассказали, какой будет погода на выходных: карта - Фото
Фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, 22 апреля в Украине воздух начнет прогреваться

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Конец недели, 19-21 апреля, отметится в Украине сильным, местами порывистым северо-восточным и северным ветром. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха будет постепенно повышаться, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах + 11, + 16 градусов.

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Фото: meteo.gov.ua

По словам Диденко, в Киеве завершения недели будет холодным. Ночная температура воздуха составит + 2, + 5 градусов, днем до + 11 + 14 градусов.

20 апреля на западе будет +16 градусов, востоке +13 градусов, севере и центре +14 градусов, юге +15 градусов.

Существенные осадки маловероятны, только 21 апреля, в воскресенье, увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь.

Фото: meteo.gov.ua

В воскресенье, 21 апреля, в день президентских выборов, тепло будет на западе, максимально до + 19 градусов.

"Ночи в Украине еще будут оставаться холодными, +3, +7 градусов, в западной части возможны заморозки 0, -3 градуса. 19 и 20 апреля существенные осадки в Украине маловероятны, 21 апреля атмосферный фронт обусловит периодические дожди на западе и в северной части Украины", - отметила Диденко.

Она уточнила, что в начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди. "Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся. Уступят место антициклону с сухой солнечной погодой", - добавила Диденко.

По ее словам, воздух с понедельника, 22 апреля, в Украине начнет прогреваться. "В течение 22-24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей будет колебаться в пределах сначала от + 12, + 17 градусов к дальнейшим + 15, + 23 градусов. Ночи также станут теплее, что будет способствовать развитию растений, предполагается + 6, + 12 градусов", - сказала Диденко.

Синоптик уточнила, что в начале следующей недели в Киеве начнется потепление. Максимальная температура воздуха постепенно повысится от 16 градусов до +20, + 22 градусов. Ночью также станет теплее, около + 6, + 11 градусов.

В понедельник в столице местами пройдет дождь, в дальнейшем будет преобладать сухая воздушная масса.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana.

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Теги: Наталья Диденко, погода, карта
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