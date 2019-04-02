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02.04.2019, 09:09

В Украину идет антициклон Jana: какой будет погода - карта

В Украину идет антициклон Jana: какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com

По прогнозам Укргидрометцентра, в конце недели ожидается потепление

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Сегодня днем ​​в Украине будет +7, +11 градусов, на юге и западе местами +10, +12 градусов. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Антициклон Jana организует солнечную погоду, только на востоке хвост атмосферного фронта может принести дождь и иногда даже мокрый снег", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, сильный северо-восточный ветер ожидается на юге, востоке и в центральных областях.

В Киеве – солнечно и прохладно. "Порывистый ветер, дневные невысокие +8, +9 градусов. Потепление предполагается ближе к выходным, в конце недели", - уточнила Диденко.

11 марта 2019 года в 15 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, карта, морозы, антициклон Jana
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