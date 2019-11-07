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Синоптик рассказала, какой погоды ждать в пятницу и на выходных

Синоптик рассказала, какой погоды ждать в пятницу и на выходных - Фото
Фото: LIGA.net
07.11.2019, 12:24

8 ноября температура в Украине немного снизится в двух регионах, а дожди следует ожидать в западных областях

8 ноября ожидается небольшое снижение температуры воздуха в западных и северных областях до +9 +14 градусов по Цельсию. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

На Юге, Востоке и в большинстве центральных областей удержится теплая погода +14 +20 градусов.

Ночью дожди ожидаются на севере Украины, а 8 ноября днем ​​осадки вероятны только в западной части. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса.

В Киеве 8 ноября ночью пройдут дожди, днем ​​будет сухо. Температура воздуха минимально составит +7 +9 градусов, максимально +11 +13 градусов. По словам Диденко, на выходных снова придет потепление.

Укргидрометцентр сообщает, что в субботу, 9 ноября, температура днем составит +15 +17 градусов, а ночью +7 +9. 

Днем 10 ноября следует ожидать +14 +16 градусов по Цельсию, а ночью +7 +9.  

  • Ранее жителей Киева предупреждали о сильных порывах ветра 15-24 метров в секунду, что соответствует "желтому" уровню опасности.
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Украина погода выходные
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