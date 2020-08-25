Синоптик рассказала, когда в Украину вернется жара и вытеснит "репетицию осени"
На ближайших выходных в Украину вернется жаркая погода
26 августа практически во все области Украины вернется сухая погода, а 29-30 августа в стране потеплеет. Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Завтра, 26-го августа, гребень высокого атмосферного давления вытеснит вот эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных подождит), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду", - заявила она.
26 августа температура на западе и севере будет от +20 до +25 градусов. На юге, востоке и большинстве центральных областей будет от +25 до +30. В Киеве +23 +24 градусов.
На выходных, 29-30 августа, ожидается потепление.
- 27 июля Укргидрометцентр дал прогноз погоды на август.
Комментарии