Синоптики обещают дождь и мокрый снег: карта погоды в Украине
28.12.2020, 08:32
Фото: pixabay.com
В понедельник, 28 декабря, в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Об этом говорят данные, опубликованные Укргидрометцентром.
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Синоптики прогнозируют осадки по всей территории Украины, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой областей.
Днем в западных областях обещают от 4 до 7 градусов тепла, в центральных – от 0 до 3. На юге страны воздух прогреется до 4-8 градусов.
В Харьковской, Луганской и Донецкой областях днем ожидается от -1 до -3 градусов.
В Киеве 28 декабря от 0 до 2 градусов тепла, днем – дождь с мокрым снегом.
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