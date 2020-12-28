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Синоптики обещают дождь и мокрый снег: карта погоды в Украине

28.12.2020, 08:32
Синоптики обещают дождь и мокрый снег: карта погоды в Украине - Фото
Фото: pixabay.com

В понедельник, 28 декабря, в Украине ожидается дождь и мокрый снег. Об этом говорят данные, опубликованные Укргидрометцентром.

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Синоптики прогнозируют осадки по всей территории Украины, кроме Харьковской, Луганской и Донецкой областей.

Днем в западных областях обещают от 4 до 7 градусов тепла, в центральных – от 0 до 3. На юге страны воздух прогреется до 4-8 градусов.

В Харьковской, Луганской и Донецкой областях днем ожидается от -1 до -3 градусов.

В Киеве 28 декабря от 0 до 2 градусов тепла, днем – дождь с мокрым снегом.

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Денис Юдин
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