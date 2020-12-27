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Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 31 декабря – 1 января

27.12.2020, 21:53
Синоптики рассказали о прогнозе погоды на 31 декабря – 1 января - Фото
Фото: пресс-служба КГГА

31 декабря – 1 января синоптики обещают в Украине преимущественно сухую погоду и повышение температуры воздуха. Об этом в комментарии Укринформу сказали в Украинском гидрометцентре.

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Небольшие дожди ожидаются 31 декабря в западных, днем – в большинстве северных областей. 1 января ночью дождь пройдет в Карпатском и северо-западных регионах, днем — в юго-восточных областях. На остальной территории без осадков.

Температура 31 декабря в восточных областях ночью от 3° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла; на остальной территории ночью – 2-8° тепла, днем – 5-11°, в южной части местами до 14°. 1 января температура поднимется ночью до 0-6° тепла, днем – 2-8°, на юге Украины местами до 11° тепла.

В Киеве 31 декабря – 1 января без осадков. Местами небольшой дождь возможен только днем 31 декабря. Температура 31 декабря ночью – 2-7° тепла, днем – 5-10°; 1 января ночью – 0-5° тепла, днем – 3-8°.

Кабинет министров Украины разрешил заведениям общественного питания принимать посетителей до 7:00 в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января. 

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Вадим Ребрина
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