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В Минздраве рассказали, как отпраздновать Новый год и Рождество без коронавируса

24.12.2020, 22:41
В Минздраве рассказали, как отпраздновать Новый год и Рождество без коронавируса - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Лучший способ защитить себя и своих близких во время пандемии COVID-19 — остаться с семьей. Для тех, кто все же решил праздновать в компании, Центр общественного здоровья дал рекомендации, как сделать это максимально безопасно.

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В ЦГЗ рекомендуют собираться небольшой компанией – до 10 человек или меньше. Также там обращают внимание, что празднование в помещении более опасно, чем на открытом воздухе.

Специалисты рекомендуют отменить поход на вечеринку, если есть симптомы гриппа или коронавируса. "Помните, что люди без симптомов или те, кто недавно выздоровел и получил отрицательный тест, все еще могут распространять вирус", – говорится в сообщении.

В ЦГЗ просят придерживаться простых правил:

- носить маску в помещении и на открытом воздухе;

- иметь с собой запасную маску;

- соблюдать физическую дистанцию;

- избегать скопления людей и плохо проветриваемых помещений;

- часто мыть руки водой с мылом минимум 20 секунд или использовать дезинфицирующее средство для рук, содержащий не менее 60% спирта.

В МИД сегодня сообщили, что правительство не планирует ограничивать путешествия из-за сообщений о новых штаммах коронавируса, которые обнаруживаются в разных странах. 

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Вадим Ребрина
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