"Люди настроились на праздники". Украина не ограничивает авиа из-за нового штамма вируса

Украинцы, которые уже запланировали новогодние отпуска за границей, смогут без проблем отдохнуть: правительство не планирует ограничивать путешествия из-за сообщений о новых штаммах коронавируса, которые обнаруживаются в разных странах. Об этом заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Таких планов нет. Правительство понимает, что люди настроились на праздники и не планирует внедрять какие-то ограничения на авиасообщение", – подчеркнул он.

По словам Кулебы, Украина не будет принимать "поспешные решения" по коронавирусным ограничениям только потому, что это делают другие страны. Он добавил, однако, что если уровень угрозы повысится, это будет предметом обсуждения на Кабмине.

"Будем надеяться, что ничего форс-мажорного в ближайшие недели в мире в плане пандемии не произойдет", – отметил он.

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Что касается Британии, где в середине декабря начался рост заболеваемости с новым штаммом коронавируса, министр подчеркнул: "Никакого глобального блокирования авиасоединения с Британией в мире не наблюдается. Мы не видим оснований, чтобы закрывать полностью авиасоединение с этой страной".

Глава МИД попросил украинцев не забывать, что пандемия – в разгаре, и соблюдать рекомендации медиков и властей.

Евгений Пилипенко

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