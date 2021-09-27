Синоптики обещают неделю почти без дождей: прогноз погоды до выходных

Неделя ожидается почти без дождей и с небольшим похолоданием. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня, 27 сентября, на западе Украины +14..+18, в Закарпатской области +20..+22. В центральных и восточных областях +13..+16, на юге +15..+19. Осадков не ожидается.

Во вторник, 28 сентября, на западе +11..+15, в Закарпатской области +17..+19. В центральных и восточных областях +10..+15, на юге +13..+16. Дожди ожидаются на востоке Украины, в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях.

В среду, 29 сентября, в западных областях +12..+15, в Закарпатской области +15..+17. В центре и на востоке +10..+15, на юге +13..+17. Дожди не ожидаются.

В четверг, 30 сентября, на западе +12..+16, в Закарпатской области до +17. В центральных областях +11..+15, на востоке +11..+13. В южных областях +14..+17, в Днепропетровской области +12..+14. Осадков не ожидается.

В пятницу, 1 октября, на западе +13..+16, в Закарпатской области до +17. В центральных областях +11..+15, на востоке +11..+13, в южных областях +12..+15. Дожди не ожидаются.

Читайте также: В этом году первый снег в Украине может выпасть уже в октябре – метеоролог

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.