Синоптики предупредили о дождях и мокром снеге: погода, карта

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 30 января, на большинстве территории страны ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Морозы и снегопады ушли, оттепель и туманная морось - пришли. В Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха + 1, + 5 градусов, на юге + 4, + 9 градусов, в Крыму до +14 градусов", - отметила Диденко.

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По ее словам, прохладнее будет на западе - днем ​​прогнозируется от -2 до +2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины, лишь на юго-востоке атмосфера удержится от осадков", - добавила Диденко.

Синоптик рассказала, что в Киеве среда будет теплой, + 2, + 4 градуса.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.