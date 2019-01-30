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30.01.2019, 08:42

Синоптики предупредили о дождях и мокром снеге: погода, карта

Синоптики предупредили о дождях и мокром снеге: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, последние дни января будут теплыми

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Сегодня, 30 января, на большинстве территории страны ожидаются дожди с мокрым снегом. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Морозы и снегопады ушли, оттепель и туманная морось - пришли. В Украине будет царить теплая погода с температурой воздуха + 1, + 5 градусов, на юге + 4, + 9 градусов, в Крыму до +14 градусов", - отметила Диденко.

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По ее словам, прохладнее будет на западе - днем ​​прогнозируется от -2 до +2 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"Дождь и мокрый снег пройдут в большинстве областей Украины, лишь на юго-востоке атмосфера удержится от осадков", - добавила Диденко.

Синоптик рассказала, что в Киеве среда будет теплой, + 2, + 4 градуса.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: Наталья Диденко, погода, потепление, зима
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