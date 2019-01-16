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16.01.2019, 08:58

Синоптики предупредили о морозах: какой будет погода - карта

Синоптики предупредили о морозах: какой будет погода - карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодает на Крещение, 19 января

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В Киеве 16 января будет без осадков, ночью -5, -8 градусов, днем -2, -4 градуса. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, возможен снег в Сумской и Харьковской областях, днем - осадки на юге.

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Фото: meteo.gov.ua

"17 января ночь еще будет морозной, а вот днем в четверг и 18 января в столице потеплеет до оттепели. На Крещение, 19 января, вновь похолодает", - отметила Диденко.

Она уточнила, что утром 19 января ожидается -3 градуса, облачно.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: Наталья Диденко, погода, ГСЧС, морозы, снег с дождем
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