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03.02.2019, 20:06

Синоптики предупредили о перепадах температур: погода, карта

Синоптики предупредили о перепадах температур: погода, карта - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра будет тепло, похолодание начнется 6-7 февраля

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Завтра, 4 февраля, в Украине будет тепло. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Понедельник будет теплым, но опять туманы и влажная погода. Существенные осадки - вряд однако туман или малый дождь - возможны. Ближайшей ночью около нуля или незначительные "плюсы", на востоке до -1, -3 градусов", - отметила Диденко.

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По ее словам, днем 4 февраля температура воздуха достигнет + 3, + 8 градусов, на юге + 7, + 14 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

"В Киеве завтра - туман, морось, ночью 1 + 3 градуса. днем 3 + 5 градусов. Ориентировочно с 6-7 февраля немного похолодает. Ночью ожидается сначала -1, -4 градуса, затем -3-9, а на востоке даже до -9, -12 градусов", - уточнила Диденко.

13 января сообщалось, что в Кирилловке Запорожской области из-за морозов льдом начало покрываться Азовское море.

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Теги: Наталья Диденко, погода
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