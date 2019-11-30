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Синоптики предупредили о снеге на следующей неделе

Синоптики предупредили о снеге на следующей неделе - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
30.11.2019, 10:08

Также на дорогах ожидается гололед

На следующей неделе в Украине ожидается мокрый снег и гололед. Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на Укргидрометцентр. 

По данным Укргидрометцентра, в понедельник 2 декабря в западных, Винницкой и Житомирской областях, а 3 декабря почти по всей территории Украины, кроме южных областей, стоит ожидать снег, а местами мокрый снег. Также прогнозируется образование снежного покрова до трех-восьми сантиметров.

В Карпатах ожидаются до 10-20 сантиметров снега. На дорога, кроме южных областей, возможна гололедица.

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Украина погода снег
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