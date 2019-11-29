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В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
29.11.2019, 07:55

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории страны пройдут дожди

В Украину идет атмосферный фронт, 29 ноября в большинстве областей Украины пройдут дожди. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

Максимальная температура воздуха составит + 4, + 8 градусов, на юге и западе + 7, + 12 градусов.

"Дожди в пятницу идти более интенсивно ближайшей ночью в западных областях, днем ​​они будут передвигаться восточнее. В дневные часы интенсивные дожди пройдут вдоль полосы Сумщина-Харьковщина-Полтавщина-Черкасская-Днепропетровщина-Кропивницкий и районы до Николаевской, Херсонской областей и Крыма", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 29 ноября погода будет влажной, ожидается дождь, температура воздуха в течение дня достигнет + 4, + 5 градусов.

"1-2 декабря придет похолодание, а 4-5 декабря в Украине снова потеплеет", - уточнила Диденко.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода дождь карта
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