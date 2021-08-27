Синоптики предупредили об ухудшении погоды: завтра ожидаются сильные дожди и туман

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в субботу, 28 августа. Прогноз опубликован на сайте Укргидрометцентра.

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Завтра ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях пройдут сильные дожди.

Ночью и утром в Закарпатской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях, а также в восточных и северо-восточных областях ожидается туман, видимость 200-500 м.

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Денис Юдин

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