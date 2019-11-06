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Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
06.11.2019, 07:52

По прогнозам Укргидрометцентра, незначительно похолодает 7-8 ноября

6 ноября дожди вероятны на западе, на севере, 7-8 ноября ожидается незначительное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в течение дня в большинстве областей будет + 15, + 20 градусов, на юге до +22 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

В западных областях ожидается + 10 + 16 градусов. "Ветер - с юго-запада, еще порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами. В Киеве 6  ноября существенные осадки маловероятны, +16, + 18 градусов. 7-8 ноября - незначительно похолодает, а уже на выходные температура воздуха снова повысится", - уточнила Диденко.

  • 5 ноября сообщалось, что сегодня в Киеве ожидаются порывы ветра 15-24 метров в секунду, что соответствует "желтому" уровню опасности.

 

 

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Наталья Диденко погода карта похолодание
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