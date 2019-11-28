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Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта

Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com
28.11.2019, 08:36

По прогнозам Укргидрометцентра, на большинстве территории страны похолодает 1-2 декабря

28 ноября осадков в восточных областях будет меньше, небольшие дожди пройдут на западе, похолодает 1-2 декабря. Об этом сообщила синоптик у себя в Facebook.

На остальной территории Украины без существенных осадков.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в течение дня в большинстве областей + 3, + 7 градусов, на западе и юге + 6, + 12 градусов. Ветер будет южным, 5-10 м/с.

В Киеве завтра без существенных осадков, ночью около нуля, днем ​​+ 4 градуса.

"29 ноября в Украине дожди пройдут практически повсеместно, включая Киев. Похолодание вернется с 1-2 декабря", - уточнила Диденко.

  • 24 ноября во Львове выпал первый снег.

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Наталья Диденко погода дождь карта
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