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Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта

28.10.2020, 09:10
Синоптики предупреждают о дождях и похолодании: погода, карта - Фото
Фото: depositphotos.com

Сегодня в большинстве областей Украины в течение дня будет + 13, + 18 градусов

В Украине 28-29 октября ожидается теплая, преимущественно сухая, и даже часто солнечная погода. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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"С пятницы начнут сползать столбики термометров вниз, и подойдут дожди – от густой облачности, небольших осадков до умеренных", – уточнила Диденко.

28 октября в большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 13, + 18 градусов, на юге до +20 градусов.

Карта погоды на 28 октября

Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный. Дождей в среду в Украине не предвидится – антициклон.

В Киеве будет тепло и без дождей, днем ​​до +15 градусов.

В столице с 30 октября температура воздуха снизится, появятся дожди.

  • 20 октября сообщалось, что в Украину идет мощный антициклон.

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Арина Толина
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