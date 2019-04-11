Синоптики предупреждают о дождях и заморозках: погода, карта

Фото: unsplash.com

11 апреля на большинстве территории Украины ожидаются дожди. Об этом у себя в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"На юге, в центре и на востоке вероятны грозы. В западных областях будет холоднее, + 8 , + 13 градусов, на севере + 11, + 16 градусов. В южной части, в центральных областях и на востоке + 16, + 22 градуса", - отметила Диденко.

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Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, юго-восточный ветер будет порывистым. В Киеве - дожди, периодически дождь, температура воздуха днем ​​+12, + 14 градусов.

"По предварительным прогнозам, в первой половине следующей недели на западе и севере Украины местами возможны заморозки", - сказала Диденко.

2 апреля сообщалось, что в Украину идет антициклон Jana