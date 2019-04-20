Синоптики предупреждают о дождях: погода, карта

Фото: pixabay.com

20 апреля в Украине будет сухая погода, завтра, 21 апреля, на западе и севере - дожди. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, в Киеве в субботу - без осадков, завтра – есть вероятность дождя.

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Фото: meteo.gov.ua

"21 апреля на западе и севере пройдут дожди. Температура воздуха в течение обоих дней +10, + 15 градусов", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха 20-21 апреля ожидается в столице +12, +14 градусов.

19 апреля Диденко сообщала, что в начале следующей недели в большинстве областей Украины погоду будут определять атмосферные фронты, которые принесут периодические дожди. Воздух с понедельника, 22 апреля, в Украине начнет прогреваться.