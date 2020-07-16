Синоптики предупреждают о грозах и дождях: погода, карта
16.07.2020, 11:06
Иллюстративное фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится в центре и на западе
Сегодня дожди и грозы ожидаются в западных областях, в Винницкой и во второй половине дня в Житомирской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления приведет сухую, преимущественно солнечную, погоду.
"Ветер - западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым", - предупредила Диденко.
В Киеве + 25 градусов, без осадков, во второй половине дня, ближе к вечеру возможен небольшой дождь.
- 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.
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