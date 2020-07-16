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Синоптики предупреждают о грозах и дождях: погода, карта

16.07.2020, 11:06
Синоптики предупреждают о грозах и дождях: погода, карта - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

По прогнозам Укргидрометцентра, погода ухудшится в центре и на западе

Сегодня дожди и грозы ожидаются в западных областях, в Винницкой и во второй половине дня в Житомирской области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

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На остальной территории Украины поле повышенного атмосферного давления приведет сухую, преимущественно солнечную, погоду.

Карта погоды на 16 июля

"Ветер - западного направления, небольшой, максимум умеренный. Однако при грозах может быть порывистым", - предупредила Диденко.

 В Киеве + 25 градусов, без осадков, во второй половине дня, ближе к вечеру возможен небольшой дождь.

  • 14 июля сообщалось, что на Харьков обрушился ливень: часть улиц подтоплено, движение затруднено.

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Арина Толина
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