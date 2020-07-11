Синоптики предупреждают о грозах и шквалах: где ухудшится погода - карта
11.07.2020, 16:25
Иллюстративное фото: pixabay.com
По прогнозам Укргидрометцентра, в воскресенье похолодает в западных областях
Завтра, 12 июля, дожди, грозы, местами сильные ливни и шквалы пройдут в западных, северных областях и в Винницкой области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
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По ее словам, существенно похолодает в западных областях, температура воздуха снизится днем до + 12, + 18 градусов.
На остальной территории Украины будет жарко, + 28, + 33 градуса, на юге, востоке – без осадков.
В Киеве ожидается до + 28, + 30 градусов, дождь с грозой ожидается во второй половине дня.
- В этом году июль будет на один-два градуса жарче средних многолетних значений предыдущих лет. Количество осадков выпадет в пределах нормы
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