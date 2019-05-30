Синоптики предупреждают о грозах: какой будет погода - карта

Дождь (фото - pixabay.com)

Сегодня ожидаются дожди и грозы в западных областях, в северной части и Винницкой области. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

По ее словам, во время грозы возможны локальные шквалы и град.

Диденко уточнила, что восточные области, южная часть и большинство центральных областей "удержатся среди солнца и жары".

Фото: meteo.gov.ua

Температура воздуха в четверг в течение дня достигнет + 25, + 32 градусов. На западе похолодает до + 17 + 23 градусов.

В Киеве 30 мая дождь и гроза более вероятны во второй половине дня, максимальная температура воздуха составит +27 градусов.

Жителей города Калуш Ивано-Франковской области шокировало количество града, который выпал 28 мая.