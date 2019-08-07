Синоптики предупреждают о грозах: погода, карта

Дождь (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Сегодня, 7 августа, ожидаются кратковременные дожди с грозами на западе и севере. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В центральных областях, на юге и востоке будет сухо и солнечно.

Фото: meteo.gov.ua

На востоке + 24, + 26 градусов, в большинстве областей + 25, + 30 градусов. "Ветер предполагается умеренным, разве что в западных областях будет сильнее. В Киеве в среду - уже лето, в течение дня ожидается + 26, + 28 градусов. Дождь и гроза в столице вероятны", - отметила Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве областей Украины жара усилится, а на западе немного ослабнет.

По прогнозам Укргидрометцентра, 7 августа на Закарпатье, днем в западных областях - грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).