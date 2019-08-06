В Украине объявили штормовое предупреждение: погода, карта

Погода (фото - pixabay.com)

На завтра, 7 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, 7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

С 6 августа в Украине потеплело на большинстве территории страны.

4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.