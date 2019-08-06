Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Украине объявили штормовое предупреждение: погода, карта

В Украине объявили штормовое предупреждение: погода, карта - Фото
Погода (фото - pixabay.com)
06.08.2019, 15:27

По прогнозам Укргидрометцентра, завтра на западе погода резко ухудшится

На завтра, 7 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По прогнозам Укргидрометцентра, 7 августа ночью на Закарпатье, днем в западных областях грозы, отдельные шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Фото: meteo.gov.ua

С 6 августа в Украине потеплело на большинстве территории страны.

4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.

Напишите нам
шквалы погода штормовое предупреждение карта гроза
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 