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В Украину идет жара: погода, карта

В Украину идет жара: погода, карта - Фото
Погода (фото - depositphotos.com)
06.08.2019, 10:22

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода

С сегодняшнего дня в Украине потеплеет на большинстве территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Со вторника воздух начнет прогреваться, ожидается + 20, + 27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся + 19 + 22 градуса", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в середине недели прогнозируется больше +30 градусов.

"Дожди во вторник, 6 августа, вероятны на западе и Луганской области. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода", - уточнила Диденко. 

Она добавила, что штормовых порывов ветра не будет. В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, теплая погода.

Температура воздуха ожидается + 23, + 25 градусов.

4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.

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Наталья Диденко погода карта жара
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