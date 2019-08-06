В Украину идет жара: погода, карта

Погода (фото - depositphotos.com)

С сегодняшнего дня в Украине потеплеет на большинстве территории страны. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Со вторника воздух начнет прогреваться, ожидается + 20, + 27 градусов, только на севере и северо-востоке еще задержатся + 19 + 22 градуса", - отметила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в середине недели прогнозируется больше +30 градусов.

"Дожди во вторник, 6 августа, вероятны на западе и Луганской области. Однако в большинстве областей будет преобладать сухая солнечная погода", - уточнила Диденко.

Она добавила, что штормовых порывов ветра не будет. В Киеве 6 августа ожидается солнечная, сухая, теплая погода.

Температура воздуха ожидается + 23, + 25 градусов.

4 августа сообщалось, что в результате перемещения циклона в Одесской области прошли ливни. Нарушено транспортное сообщение, затоплены отдельные участки, дома, подвалы.