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Синоптики предупреждают о жаре: где пройдут дожди - карта

Синоптики предупреждают о жаре: где пройдут дожди - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
29.07.2019, 09:29

По прогнозам Укргидрометцентра, похолодает к концу недели

Сегодня, 29 июля, ожидается жара, температура воздуха будет достигать, а иногда превышать +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя Facebook.

"Дожди вытянутся фронтальной нитью по крайнему северу, от Волынской-Ровенской -Сумской-Харьковской областях. И еще вероятны дожди с грозами в Винницкой и Одесской", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, большая часть Украины будет принадлежать сухой солнечной погоде.

В Киеве понедельник будет жарким, около +30 градусов, без осадков.

Синоптик добавила, что в течение недели, начнет постепенно заходить в Украину холодный воздух, поэтому на выходных похолодает.

Средняя температура июня в столице составила +23,6 градусов, что на 5,4 градусов выше климатической нормы.

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Наталья Диденко погода карта дожди жара похолодание
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